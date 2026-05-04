ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਯੂਡੀਐਫ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਵੀਡੀ ਸਤੀਸ਼ਣ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਤੈਅ
ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਡੀਐਫ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : May 4, 2026 at 5:50 PM IST
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਯੂਡੀਐਫ) ਨੇ 2026 ਦੀਆਂ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਐਲਡੀਐਫ) ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਲੰਬੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਤਵੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ.ਡੀ.ਸਤੀਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਮੇਸ਼ ਚੇਨੀਥਲਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਤੀਸ਼ਣ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਲੜਾਈ ਲੜੀ
ਇਸ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਸਿੱਧੇ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਰੰਟ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਲਾਵਤਨੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਸਤੀਸ਼ਣ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ NSS ਨੇਤਾ ਜੀ. ਸੁਕੁਮਾਰਨ ਨਾਇਰ ਅਤੇ SNDP ਨੇਤਾ ਵੇਲਾਪੱਲੀ ਨਤੇਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ਣ ਨੇ ਝਿਜਕਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, NSS ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰੁਖ਼ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਲਾਤੀਨੀ ਕੈਥੋਲਿਕ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ।
ਸਤੀਸ਼ਣ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਖੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੀਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕੱਟੜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਲੱਕੜ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਪੀਵੀ ਅਨਵਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
ਰਵਾਇਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਐਂਟਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ
2004 ਦੇ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ ਲੀਗ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ.ਕੇ. ਐਂਟਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਨੱਕੜ ਸਾਦਿਕ ਅਲੀ ਸ਼ਿਹਾਬ ਥੰਗਲ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸ਼ਣ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੀਸ਼ਣ ਇਕਲੌਤਾ ਨੇਤਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵੇਲਾਪੱਲੀ ਨਟੇਸਨ ਦੀਆਂ ਮਲੱਪੁਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਐਸਐਸ ਅਤੇ ਐਸਐਨਡੀਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੇਨੀਥਲਾ ਅਤੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੀਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੀਸ਼ਣ ਨੇ 10 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀਪੀਐਮ-ਭਾਜਪਾ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ 1981 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਚ. ਨਾਲ ਕੇ. ਕਰੁਣਾਕਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਯਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਕੇ. ਅਵੁਕਦਰ ਕੁਟੀ ਨਾਹਾ ਨਾਲ, ਪਰ 1991, 2001 ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2011 ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪੰਜਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੀਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣ ਵਾਲੇ ਸਤੀਸ਼ਣ
1982 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਚੇਨੀਥਲਾ, 1996 ਵਿੱਚ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ 2001 ਵਿੱਚ ਸਤੀਸ਼ਣ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੀਗ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। 2006 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਵੀ.ਐਸ.ਅਚੁਤਾਨੰਦਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣ ਵਾਲੇ ਸਤੀਸ਼ਣ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ 2021 ਵਿੱਚ ਚੇਨੀਥਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣੇ।
98 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਅੰਤਮ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇ
ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੌਡਫਾਦਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ, ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਗ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ 2029 ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਰਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਗਮੇਕਰ ਰੁਤਬਾ ਯਕੀਨੀ ਰਹੇਗਾ।
2021 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਸਤੀਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਏਆਈਸੀਸੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਰਮੇਸ਼ ਚੇਨੀਥਲਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਪੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰੁਖ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਚੇਨੀਥਲਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਐਸ. ਅਚੁਤਾਨੰਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਇਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਮ ਭਾਈਚਾਰਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤ
ਆਪਣੇ ਹਰੀਪਦ ਹਲਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੇਨੀਥਲਾ ਨੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕਮਾਨ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਹਾਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅੰਤ ਅਤੇ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿੱਜੀ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵੀ.ਐਸ. ਵਰਗੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਚੁਤਾਨੰਦਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਜਯਨ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੋਡੀਏਰੀ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਲਾਅ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਐਮ.ਵੀ. ਗੋਵਿੰਦਨ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
42 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਪਾਰਟੀ
ਕੇਰਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਡਰ-ਅਧਾਰਤ ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਲਈ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਗੜ੍ਹ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਟੀ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 42 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 11 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੰਕਾਰੀ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਪੱਧਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸਕ 2026 ਦੀਆਂ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣਗੀਆਂ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰਹਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।