ਨਾ ਦਾਜ, ਨਾ ਦਿਖਾਵਾ, ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਵਿਆਹ ਰਿਵਾਜ, ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਲਾੜੀਆਂ

ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾੜੇ ਦੇ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੋਜੋੜਾ ਵਿਆਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

BRIDE REACHED GROOM HOUSE
ਜੌਂਸਰ ਬਾਵਰ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਵਿਆਹ (Etv Bharat)
October 28, 2025

ਉਤਰਾਖੰਡ/ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਲ ਖੇਤਰ, ਜੌਨਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੌਨਸਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦੁਲਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾੜੇ ਦੇ ਘਰ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੌਨਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ।

ਨਾ ਦਾਜ, ਨਾ ਦਿਖਾਵਾ, ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਵਿਆਹ ਰਿਵਾਜ (Etv Bharat)

ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੋਜੋੜਾ ਵਿਆਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾਜ-ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੌਨਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੌਨਸਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਵਿਆਹ ਹੋਏ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।

ਲਾੜੇ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ

ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਲਾੜੇ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾੜੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਲੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ 100 ਜਾਂ 200 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾੜੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜੌਨਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਜੋੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

BRIDE REACHED GROOM HOUSE
ਮਨੋਜ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫੋਟੋ (local resident)

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਨਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਜੋੜਾ ਪਰੰਪਰਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਬਾਇਲੀ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜੌਨਸਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋਜੋੜਾ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਵਿਆਹ ਹੋਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਾੜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾੜੇ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪਹਿਲੀ ਬਰਾਤ

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪਿੰਡ ਮੁਖੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਜ ਨੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੋਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਜਕਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੁਲਹਨ, ਕਵਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗੀਤ, ਢੋਲ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲੋਕ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾੜੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਜਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਅਨੋਖੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ।

ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲਸੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਫਤੇਊ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ, ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ, ਕਪਿਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾੜੀਆਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਨੀਲਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਨੇ ਬੀਨਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਨੀਲਮ ਅਤੇ ਬੀਨਾ ਨੇ ਕਪਿਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।

BRIDE REACHED GROOM HOUSE
ਕਪਿਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੋਜੋੜਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ (local resident)

ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ

ਉਤਰਾਖੰਡ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੇ.ਐਸ. ਚੌਹਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਨਸਰ-ਬਾਵਰ ਅਤੇ ਬਾਂਗਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ "ਜੋਜੋੜਾ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ।"

ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਲਾੜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾੜੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੇਟ, ਇੱਕ ਘੜਾ, ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ, ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ।

ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ, ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ "ਜੋਜੋਦਾ" ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੇਗੀ।

ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼

ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਹ ਰਾਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਜ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਪਿਆਰ, ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ।

ਲਾੜੇ ਮਨੋਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ

ਜੌਨਸਰ ਬਾਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਆਹ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।

UNIQUE WEDDING TRADITION
BRIDE REACHED GROOM HOUSE
TRADITION BARAT UTTARAKHAND
ਜੌਂਸਰ ਬਾਵਰ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਵਿਆਹ
BRIDE REACHED GROOM HOUSE

