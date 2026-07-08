'ਡਾਲਰ ਵਾਲਾ ਲਾੜਾ', ਸਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਗਨ, ਜੀਜੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਜੁੱਤੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ

'ਡਾਲਰ ਵਾਲਾ ਲਾੜਾ', ਸਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਗਨ, ਜੀਜੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਜੁੱਤੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ
ਦਰਅਸਲ ਲਾੜਾ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਹਿਸਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
Published : July 8, 2026 at 9:11 PM IST
ਜੀਂਦ/ਹਰਿਆਣਾ: ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਲੀਆਂ ਜੀਜੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲੁਕਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਕੇ ਜੀਜੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਂਦ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾੜੇ ਨੇ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਂਦ ਦਾ "ਡਾਲਰ ਵਾਲਾ ਲਾੜਾ" ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਲਾੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਲੀ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜੀਜੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਂਦ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਗਰਗ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਈਸ਼ਾ ਜੈਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲੀ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਜਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, " ਜੀਜਾ ਜੀ, ਜੁੱਤੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡਾਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।" ਸਾਲੀ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜੀਜਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ।
ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਲਾੜੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸੀ ਡਾਲਰ
ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਹਿਸਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਲਾੜਾ, ਲੋਕੇਸ਼ ਗਰਗ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਮੰਡਪ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਲਾੜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਲਾੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਲਰ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਵਜੋਂ ਜੀਜੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਜੁੱਤੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਸਮ
ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਮ, ਜੁੱਤੀ ਚੋਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਾੜੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਰਸਮ ਦੌਰਾਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਗਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਇਸ "ਡਾਲਰ ਵਾਲੇ ਲਾੜਾ" ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੀਫ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
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