ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ? ਜਾਣੋ ਹੋਲੀ ਮੌਕੇ ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹਵੇਰੀ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖੀ ਹੋਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਮ ਅਤੇ ਰਤੀ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹੋਲੀ ਮੌਕੇ ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 4, 2026 at 12:51 PM IST

4 Min Read
ਕਰਨਾਟਕ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹਾਵੇਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਕਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਸਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਹਮ ਜੋੜੇ ਦੇ ਲਾਈਵ ਚਿੱਤਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ

ਡੋਲ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੌਰਾਨ ਤੂੜੀ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਸਬੇ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋੜੇ ਦੇ ਲਾਈਵ ਚਿੱਤਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਰਾਣੇਬੇਨੂਰ ਵਿੱਚ 68 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹਾਵੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ।

ਹੋਲੀ ਮੌਕੇ ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ (ETV Bharat)

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮ ਅਤੇ ਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਦੋ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹਨ-

  • ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ
  • ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਹਾਸੇ, ਗੀਤਾਂ, ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸੰਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਰਾਣੇਬੇਨੂਰ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ ਅਤੇ ਰਤੀ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ₹13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਵੇਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਇਨਾਮ ₹11,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।

ਲੋਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਸੰਵਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੱਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਵਹੀਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਹੋਲੀ ਮੌਕੇ ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ (ETV Bharat)

ਰਾਣੇਬੇਨੂਰ ਅਤੇ ਹਵੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾ

ਰਾਣੇਬੇਨੂਰ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ-ਰਤੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 68 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਥਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਕੁਮਾਰ ਹਡਪਾਡਾ ਰਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗਡੀਗੇੱਪਾ ਡੋਡੱਪਨਵਰ ਕਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਵੇਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸਰਕਲ ਵਿਖੇ, ਗੁਰੱਪਾ ਸ਼ਿਮੀਕੇਰੀ ਨੇ ਕਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਜੋਗਤੀ ਮੰਜੁਲਾ ਨੇ ਰਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਹਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮੀ ਸੰਵਾਦ ਸੁਣਾਏ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨੱਚਿਆ। ਭੀੜ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਹੱਸ ਪਈ, ਪਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਅਦਾਕਾਰੀ ਬਾਰੇ

ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਗੁਰੱਪਾ ਸ਼ਿਮੀਕੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂ।"

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਦੂਜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੱਸਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਜੋਗਤੀ ਸੰਗੀਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਕੋਲ ਉਦਾਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਉਦਾਸੀ ਜਗਾਉਣ, ਹੱਸਣ ਅਤੇ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਤਦ ਹੀ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।"

ਹੋਲੀ ਮੌਕੇ ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ (ETV Bharat)

ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ

ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਣਵਿਆਹੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੋਦ ਭਰਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੋਏ। ਡੋਲ ਪੂਰਨਿਮਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵੇਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਾਮ ਅਤੇ ਰਤੀ ਦੀ ਇਹ ਜੀਵਤ ਪਰੰਪਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਹਾਸੇ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਲਈ ਵੀ, ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੱਸੇ ਹਨ।

A UNIQUE HOLI OF KARNATAKA
ਹਵੇਰੀ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖੀ ਹੋਲੀ
KAMA RATI ACTRESS
KAMA RATI HOLI
UNIQUE HOLI COMPETITION

