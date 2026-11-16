ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ...
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ,ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : November 16, 2026 at 9:28 AM IST
ਚੇਨਈ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੋਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਟੌਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹42,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ "ਵਿਘਨਾਂ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਨਾਮਬੱਕਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੋਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
42,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ!
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹42,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।" ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਰੰਤ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਚਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
Chennai, Tamil Nadu: Union Minister Suresh Gopi said, "Every state can reduce the tax on petrol. The tax on petrol has been reduced to the extent that it reduces the tax for the nation. The war is not over. It is time for the taxes on petrol and diesel to be reduced... We may wish for prices to come down the next day. But technically it is not possible right away. Oil companies have already incurred losses of Rs 42,000 crore. All this needs to be compensated. Prices have also increased in Kerala. I do not know how prices have increased in Tamil Nadu. They have also increased in Karnataka... there is chaos in the supply of petroleum products. We are doing whatever needs to be done to fix it..." (15.11)— ANI (@ANI) November 15, 2026
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੋਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।"
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਬੀ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਈਥਾਨੌਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ 20-30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਈ10, ਈ20 ਅਤੇ ਈ30 ਵਰਗੇ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ 20-30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 20-30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।