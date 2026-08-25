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'ਕੀ ਗਡਕਰੀ ਵੀ ਛੱਡਣਗੇ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ?' ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚਰਚਾਵਾਂ

ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

NITIN GADKARI RESIGNATION
'ਕੀ ਗਡਕਰੀ ਵੀ ਛੱਡਣਗੇ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ?' (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 25, 2026 at 2:44 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

'ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਗਡਕਰੀ'

ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਡਕਰੀ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

'ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੇ'

ਗਡਕਰੀ "ਏਕਲਵਯ ਏਕਲ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਅਧਿਆਪਕ-ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕਲਾਸ" ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾਗਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਟੋਲ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੇ।'

'ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ'

ਬਿਆਨ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਟਕਲਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੋਸੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਖੇ "ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵਿਦਰਭ-ਖਾਸਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੈਸਟੀਵਲ" ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

'ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ'

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ "ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵਿਦਰਭ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹੀਏ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'

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NITIN GADKARI RESIGNATION

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