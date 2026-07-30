E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ

E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ BS-III ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਬੜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : July 30, 2026 at 11:57 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ E20 ਬਾਲਣ - 20% ਈਥਾਨੌਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਪੈਟਰੋਲ - ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2005 ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਮਿਤ ਭਾਰਤ ਸਟੇਜ-III (BS-III) ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ E20 ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਬੜ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਸਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਵਾਹਨ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOCL), ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (IIP) ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ (SIAM), ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ARAI) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਗੁਣ ਪੁਰਾਣੇ BS-III ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਬੜ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਖੋਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲਣ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ; ਕੋਈ ਸੋਧ ਜਾਂ ਇੰਜਣ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮਾਈਲੇਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਸਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਯੋਗਤਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਧਾਤ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਰੁਟੀਨ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰਬੜ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਸਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰੰਟੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬਾਲਣ 'ਤੇ, ਸਗੋਂ ਸੜਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਆਦਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2001 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਉੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵਿਆਪਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
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