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100 ਫੀਸਦ ਈਥਾਨੌਲ ਬਾਲਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ, ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ

ਈਥਾਨੌਲ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

NITIN GADKARI ETHANOL
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 14, 2026 at 2:18 PM IST

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ਨਾਗਪੁਰ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100% ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੀਤੀ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ, ਮੈਂ 100% ਈਥਾਨੌਲ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।" ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ "ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਲਪ" ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ₹22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ₹22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਯਾਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਯਾਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵੈਗਨਆਰ ਦੇ 'ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ' ਮਾਡਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ - ਜੋ ਕਿ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥਾਨੌਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥਾਨੌਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵੈਗਨਆਰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਿੰਨ ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕਾਰਪ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥਾਨੌਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਹੀਰੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਟੋਇਟਾ, ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਅਤੇ ਹੁੰਡਈ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 100% ਈਥਾਨੌਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ।" ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਈਂਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਫੈਲਾਈ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਇਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਈਥਾਨੌਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।" ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਪ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜੀਪ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਡੀਜ਼ਲ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, 'ਅਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ?' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।"

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੀ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਕਾਰ ਦੇ ਲਾਂਚ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "'ਡਬਲ-ਇੰਜਣ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਰਡ ਪਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੈਂਚਰ ਪਾਰਕ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਫੇਜ਼ 1 ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੇਜ਼ 3 ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਪੀਆਰ) ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਏਮਜ਼ ਨਾਗਪੁਰ, ਆਈਆਈਐਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਤੇ ਆਈਆਈਆਈਟੀ ਬੁਟੀਬੋਰੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

TAGGED:

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ
ਈਥਾਨੌਲ
100 PERCENT ETHANOL
ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵੈਗਨਆਰ
NITIN GADKARI ETHANOL

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