ਐਪਸਟੀਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ, ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਪਸਟੀਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੂਰੀ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
Published : February 12, 2026 at 11:04 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ 'ਤੇ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ) ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (IPI) ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਐਪਸਟੀਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
#WATCH | On Lok Sabha LoP Rahul Gandhi's allegations regarding Epstein Files, Union Minister Hardeep Singh Puri says, " ...he made some very serious charges. he says that because of a number of factors, epstein was mentioned as one of them, the pm is not able to safeguard the… pic.twitter.com/rozj2zTTLp— ANI (@ANI) February 11, 2026
ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਪੁਰੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਪਸਟੀਨ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਅਨੈਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, 'ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਐਪਸਟੀਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ?' ਇਹ ਤੱਥ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 30 ਲੱਖ ਈਮੇਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਮਈ 2009 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ 2017 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਪਸਟੀਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਵਾਰ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ: ਪੁਰੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਨ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੌਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
#WATCH | On Lok Sabha LoP Rahul Gandhi's speech in the House, Union Minister Hardeep Singh Puri says, " ...epstein files, the yuva neta should know, are about wrongdoing, criminal offences. the epstein files are about charges that he had an island where he used to take people to… pic.twitter.com/v8jnqpR6kA— ANI (@ANI) February 11, 2026
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ) ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ (ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ) ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"