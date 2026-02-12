ETV Bharat / bharat

ਐਪਸਟੀਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ, ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਪਸਟੀਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੂਰੀ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

Rahul Gandhi on Epstein
ਐਪਸਟੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ (ANI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 12, 2026 at 11:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ 'ਤੇ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ) ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (IPI) ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਐਪਸਟੀਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਪੁਰੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਪਸਟੀਨ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਅਨੈਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, 'ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਐਪਸਟੀਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ?' ਇਹ ਤੱਥ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 30 ਲੱਖ ਈਮੇਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਮਈ 2009 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ 2017 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਪਸਟੀਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਵਾਰ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ: ਪੁਰੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਨ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੌਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ) ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ (ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ) ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

TAGGED:

EPSTEIN
HARDEEP PURI EPSTEIN LINK
RAHUL GANDHI HARDEEP PURI
ਐਪਸਟੀਨ
LOK SABHA DEBATE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.