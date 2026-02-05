ETV Bharat / bharat

ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਐਪ ਲਾਂਚ, ਓਲਾ-ਉਬੇਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੈਬ ਸੇਵਾ

ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ - ਕੈਬ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

BHARAT TAXI
ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਐਪ ਲਾਂਚ (Ani)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 5, 2026 at 6:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ, "ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਐਪ" ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਸੀ ਐਪ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਓਲਾ, ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡੋ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰੀ-ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ-ਮੁਕਤ ਸਹੂਲਤ

ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ-ਮਾਲਕੀਅਤ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਿਵੇਕ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਐਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਘੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਰਾਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਰਿਸ਼, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਂ ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ। ਕਿਰਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਕੈਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਉੱਚ ਮੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਆਟੋ, ਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਟੋ, ਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਹਿਕਾਰ ਟੈਕਸੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ 400,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾਈਵਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਟੈਕਸੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ

ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਿਲੇਗਾ।

ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ:

  • ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ
  • ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡਰਾਈਵਰ
  • ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਸਹਾਇਤਾ
  • 24x7 ਗਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ।

ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ

ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। "ਬਾਈਕ ਦੀਦੀ" ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਵਾਰੀ ਚੁਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।

8 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ

ਸਹਕਾਰ ਟੈਕਸੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਠ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੂਲ, ਇਫਕੋ, ਕ੍ਰਿਭਕੋ, ਨਾਫੇਡ, ਐਨਡੀਡੀਬੀ, ਐਨਸੀਈਐਲ, ਐਨਸੀਡੀਸੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਹੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਕਾਰ ਟੈਕਸੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਪਸ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਐਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

TAGGED:

ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ
COOPERATIVE TAXI SERVICE
BHARAT TAXI
ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
BHARAT TAXI

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.