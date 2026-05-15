ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ (PTI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 15, 2026 at 1:04 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਕੈਂਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ OMR ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟ (CBT) ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਤੀ 21 ਜੂਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ

NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2026 ਬਾਰੇ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਤੀ 21 ਜੂਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ... ਪ੍ਰੀਖਿਆ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ NTA ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ... ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 12 ਮਈ ਤੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ..."

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹੇ... ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ...।"

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, NTA ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ, NTA ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ NTA ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ 5:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।

14 ਜੂਨ ਤੱਕ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਰੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ 14 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, NTA ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ

ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ: ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ... ਮੈਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਡਰ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ: ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।

