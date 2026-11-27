ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Published : November 27, 2026 at 9:47 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 131ਵਾਂ (ਜਾਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਨਾਲ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2051 ਤੱਕ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਰਹੇਗਾ।
ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ (ਸੀਮਾਂਕਣ/demarcation) ਦਾ ਆਧਾਰ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਜਨਸੰਖਿਆ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁੜ ਵੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਕਤ 543 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 815 ਤੋਂ 850 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 815 ਤੱਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 35 ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 650 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2023 ਦੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 298-230 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਐਮਕੇ (ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਕਰੀਬ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ), ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ (ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 'ਤੇ), NCP (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਗੁੱਟ) ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਣਾ ਕਮੇਟੀ (Business Advisory Committee) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬਿੱਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ 1 ਦਸੰਬਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਜੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ।
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