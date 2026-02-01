ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026: ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ 2026 ਦਾ ਸਾਰ। ਬਜਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ।
Published : February 1, 2026 at 3:24 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ 25 ਮਿੰਟ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ।
- ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ।
- ਫਿਊਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ (F&O) ਸੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਟੈਕਸ (STT) ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 0.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ (TCS) ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (LRS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ TCS ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025, ਇਸ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ; ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਗੈਰ-ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਭਾਰਤੀ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਦੇ 4.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
- ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-GDP ਅਨੁਪਾਤ 56.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 55.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- 2026-27 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਆਕਾਰ ₹53.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ₹11.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ₹1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਨੈੱਟ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ₹28.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
- ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ ₹17.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
- ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ "ਸੁਧਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ" ਦੇ ਤਹਿਤ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- SMEs ਲਈ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
- ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗ (ADRs) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- 2047 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਨੌਜਵਾਨ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਬਜਟ ਗਰੀਬ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਕਰਤਾਵਯ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਤਿੰਨ ਕਰਤੱਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਬਜਟ "ਤਿੰਨ ਕਰਤੱਵਾਂ" 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ: ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ।
- ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
- ਦੂਜਾ ਫਰਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
- ਤੀਜਾ ਫਰਜ਼ ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025, ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- 15.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਂਝੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ।
- ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਈ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ₹300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸੰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਕਲਪਿਕ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2027-28 ਤੋਂ ਆਈਸੀਡੀਐਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵੱਖਰੀ ਲੇਖਾ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡ ਏਐਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ।
- ਫਿਊਚਰਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟਸ 'ਤੇ STT ਮੌਜੂਦਾ 0.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 0.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਮੂਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- 17 ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਮੂਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਸ਼ਕਤੀ, ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਨਾਲ, ਬਾਇਓਲੋਜਿਕਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰਸ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏਗੀ।
- MSMEs ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ SME ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ BE 2025-26 ਵਿੱਚ ₹11.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ₹12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 'ਗ੍ਰੋਥ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ' ਵਜੋਂ ਸੱਤ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਟਿਕਾਊ ਕਮਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਮੁੰਬਈ, 15,000 ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 500 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ AVGC ਸਮੱਗਰੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
- ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ STEM ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ, IIMs ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ, 20 ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਗਾਈਡਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ, ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ 12-ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।
- ਇੰਡੀਆ-ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ AI ਟੂਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੋਰਟਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਤੇ ICAR ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ AI ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ।
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਪੈਕੇਜਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੌਜੂਦਾ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਕਸਟਮ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਆਪਰੇਟਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਤੇ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਗੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
