ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ! ਮਹਾਭਾਰਤ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਤਰੰਗਿਨੀ ਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਤਾ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 11ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਛੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : November 9, 2026 at 4:31 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਹਣ ਦੀ ਰਾਜਤਰੰਗਿਨੀ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੌਟਿਲਯ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਲਈ ਮੈਮੋਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਵਰਲਡ ਕਮੇਟੀ (MoWCAP) ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 11ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਛੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਚਨਾਵਾਂ
ਇਹ ਤਿੰਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਤਰੰਗਿਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਧਰਮ, ਕਰਤੱਵ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਰਾਜਕਲਾ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਕਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦ ਆਰਟਸ (IGNCA) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
A proud moment for India's cultural and literary heritage! ✨ The Rājataraṅgiṇī of Kalhaṇa (a 12th-century chronicle of Kashmir), the Mahābhārata (a perennial epic of South Asia) and the Arthaśāstra of Kauṭilya (a text on governance and statecraft) have been inscribed on the prestigious @UNESCO’s Memory of the World Committee for Asia and the Pacific (MOWCAP) Regional Register. This recognition celebrates India's rich legacy of historical documentation, literary excellence, philosophical knowledge traditions that continue to inspire generations across the world. #CultureUnitesAll— Ministry of Culture (@MinOfCultureGoI) November 5, 2026
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
- ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ: ਕੌਟਿਲਯ (ਚਾਣਕਯ) ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਾਠ, ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ, ਕੂਟਨੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
- ਮਹਾਭਾਰਤ: ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਮਹਾਂਕਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਜੋ ਧਰਮ, ਕਰਤੱਵ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਜਤਰੰਗਿਨੀ: 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕਲਹਣ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਠ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਮੈਮੋਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਵਰਲਡ ਰਜਿਸਟਰ' ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਹਿਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਯੂਨੈਸਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ...
India's timeless wisdom earns global recognition. The Rājataraṅgiṇī of Kalhaṇa, the Mahābhārata and the Arthaśāstra of Kauṭilya have been inscribed on @UNESCO’s Memory of the World Committee for Asia and the Pacific (MOWCAP) Regional Register. A proud moment for 🇮🇳's timeless knowledge traditions which continue to resonate across generations and borders. #CultureUnitesAll— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) November 6, 2026
ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਤਾਬਾਂ
- ਭਾਰਤ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਨ:-
- ਪੰਚਤੰਤਰ ਦਾ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ: ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ।
- ਸਹਿਰੀਦਲੋਕ-ਲੋਚਨ: ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਚਨਾ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਅਰਥਾਂ ਦੇ 'ਧੁਨੀ ਸਿਧਾਂਤ' ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਰਾਮਚਰਿਤਮਾਨਸ: ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਸ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣੀ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ, ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਨੈਸਕੋ ਮੈਮੋਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਵਰਲਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀ ਹੈ?
ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਮੋਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ 1995 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਮੈਮੋਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 570 ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
- ਸੰਗਠਨ: ਯੂਨੈਸਕੋ
- ਸਥਾਪਿਤ: 1992
- ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ: ਪੈਰਿਸ, ਫਰਾਂਸ
- ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ: 1995
- ਭਾਰਤੀ ਨੋਡਲ ਸੈਂਟਰ: IGNCA (IGNCA - ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦ ਆਰਟਸ, 2014 ਤੋਂ)
- ਉਦੇਸ਼: ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ।
- ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵ: ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ
- ਤਾਮਿਲ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ (1997): ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 564 ਤਾੜ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ।
- ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ (2005): ਧਰਮ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 11,000 ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ।
- ਰਿਗਵੇਦ (2007): ਵੈਦਿਕ ਭਜਨਾਂ, ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ।
- ਤਾਰਿਖ-ਇ-ਖੰਡਨ-ਇ-ਤੈਮੂਰੀਅਨ (2011): ਇੱਕ ਮੁਗਲ-ਯੁੱਗ ਚਿੱਤਰਿਤ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 133 ਲਘੂ ਚਿੱਤਰ ਹਨ।
- ਵਿਮਲਪ੍ਰਭਾ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ (2011): ਕਾਲਚੱਕਰ ਤੰਤਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੋਧੀ ਟਿੱਪਣੀ।
- ਸ਼ਾਂਤੀਨਾਥ ਚਰਿਤਰ (2013): 16ਵੇਂ ਜੈਨ ਤੀਰਥੰਕਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਜੈਨ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ।
- ਡੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ (2013): ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ।
- ਗਿਲਗਿਤ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ (2017): ਦਰਸ਼ਨ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੋਧੀ ਗ੍ਰੰਥ।
- ਮੈਤ੍ਰੇਯ ਵਿਆਕਰਨ (2017): ਮੈਤ੍ਰੇਯ ਬੁੱਧ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਆਗਮਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਬੋਧੀ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ।
- ਅਭਿਨਵਗੁਪਤ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ (2023): ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ 248 ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ।
- ਪਹਿਲਾ ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਅੰਦੋਲਨ (NAM) ਸੰਮੇਲਨ ਪੁਰਾਲੇਖ (2023): 1961 ਦੇ ਬੇਲਗ੍ਰੇਡ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ।
- ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ (2025): ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ।
- ਭਰਤਮੁਨੀ ਦਾ ਨਾਟਯਸ਼ਾਸਤਰ (2025): ਭਾਰਤੀ ਰੰਗਮੰਚ, ਨਾਚ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥ।
ਗਲੋਬਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਮੋਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਵਰਲਡ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ 72 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ 74 ਨਵੇਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਨੀਤਸ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਜੇਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ, ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਾਨਤਾ
ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੌਦਾਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ, ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਨੀਤਸ਼ੇ, ਵਿਲਹੈਲਮ ਕੋਨਰਾਡ ਰੋਂਟਗੇਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਾਰਲੋਸ ਚਾਗਾਸ ਦੁਆਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਿਸਰ ਦਾ ਇਥਾਫ ਅਲ-ਮਹਬੂਬ, ਜੋ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਰਬ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਅੰਗੋਲਾ, ਅਰੂਬਾ, ਕਾਬੋ ਵਰਡੇ, ਕੁਰਕਾਓ ਅਤੇ ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਤੋਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੋਢੀ ਰਾਡੇਨ ਅਜੈਂਗ ਕਾਰਟਾਨੀ, ਲੇਖਕ ਕੈਥਰੀਨ ਮੈਨਸਫੀਲਡ, ਅਤੇ ਸਵਿਸ ਯਾਤਰਾ ਲੇਖਕਾਂ ਐਨੇਮੇਰੀ ਸ਼ਵਾਰਜ਼ੇਨਬਾਖ ਅਤੇ ਐਲਾ ਮੇਲਾਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ - ਨਾਮੀਬੀਆ ਦਾ 1991 ਦਾ ਵਿੰਡਹੋਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ "ਗਿਆਨ ਭਾਰਤਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਸਰਵੇਖਣ" ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮੀਰ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ "ਗਿਆਨ ਭਾਰਤਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਸਰਵੇਖਣ" ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ "ਗਿਆਨ ਭਾਰਤਮ ਮਿਸ਼ਨ" ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਮੱਠਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਟੈਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਟਾਲਾਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ 11.9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 800,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 440,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਸਮੇਂ "ਗਿਆਨ ਭਾਰਤਮ ਪੋਰਟਲ" 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਪਛਾਣ, ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ, ਸੂਚੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਕਿਊਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ 'ਗਿਆਨ ਭਾਰਤਮ' ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਗਿਆਨ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।