ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ
ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 85% ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ।
Published : October 24, 2026 at 6:56 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਈਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੀਮ): ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪੈਟਰਨ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ, ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਰਾਜ ਉੱਤਰੀ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2026 ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 5.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 5.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ: ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਪੰਜ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
|ਰਾਜ
|ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ
(ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ)
|ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ
(ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ)
|ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|8.3%
|8.2%
|ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|3.6%
|8.9%
|ਕਰਨਾਟਕ
|8.1%
|8.0%
|ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
|6.9%
|5.7%
|ਕੇਰਲਮ
|4.2%
|3.7%
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ: ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
|ਰਾਜ
|ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ (ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)
|ਕਰਨਾਟਕ
|4,25,099
|ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|4,19,650
|ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
|4,03,847
|ਕੇਰਲ
|3,46,437
|ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|2,97,715
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 41,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 267,000 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਸਾਲਾਂ (2000-2026) ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ₹54.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ FDI ਦਾ 85% ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਿਆ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ।
ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ । ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
|ਰਾਜ
|ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ
(ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ)
|ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ
(ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ)
|ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|6.5%
|7.9%
|ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
|7.9%
|5.6%
|ਪੰਜਾਬ
|8.8%
|7.4%
|ਉੜੀਸਾ
|6.5%
|6.5%
|ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
|5.8
|6.1%
ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਹਾਰਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ।