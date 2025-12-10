ETV Bharat / bharat

'ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,000 ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ

PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2,000 ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ।

'ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ' ਪਹਿਲ (X/ @BJP4India)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 10, 2025 at 12:41 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਲੱਗਭਗ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਭੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। 'ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ!"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਵਾਰਿਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ 78,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਰਹਿਤ ਫੰਡ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰਹਿਤ ਫੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਲੱਗਭਗ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਰਹਿਤ ਫੰਡ ਹਨ ਅਤੇ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰਹਿਤ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI), ਦਾਅਵਾ ਰਹਿਤ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਲਈ UDGAM ਪੋਰਟਲ, ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (IRDAI), ਦਾਅਵਾ ਰਹਿਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਬੀਮਾ ਭਾਰੋਸਾ ਪੋਰਟਲ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

MITRA ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਰਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਹੈ। IEPFA ਪੋਰਟਲ ਅਦਾਇਗੀ ਰਹਿਤ ਲਾਭਅੰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਰਹਿਤ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 477 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਲਗਭਗ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ!"

YOUR MONEY YOUR RIGHT
ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ
