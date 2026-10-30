ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ! ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ! ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Published : October 30, 2026 at 3:30 PM IST
ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ (ਕੇਰਲ): ਸ਼ਰਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ! ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਨੇਦੁੰਬਸੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ 23 ਸਾਲ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐਮ. ਲੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।" ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਐਮ. ਲੀਜੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਡੀਐਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੀ ਐਲਡੀਐਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ?
ਕੋਚੀ ਨੇਦੁੰਬਸੇਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਮਿੰਨੀ ਕੂਪਰ ਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ - ਦੇਵਿਕਾ (21), ਗੋਪਿਕਾ (22) ਅਤੇ ਇਯਾਸ (21) ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਮਿੰਨੀ ਕੂਪਰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਹੇਲ ਸਜੀਵ ਨਾਮਕ 19 ਸਾਲਾ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੋਚੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ (200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ।
ਸਖ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐਮ. ਲੀਜੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਰ ਉਮਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪਰੋਸ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।