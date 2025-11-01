ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 2,100 ਰੁਪਏ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ

ETV Bharat / bharat

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 1, 2025 at 5:57 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 522,162 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹2,100 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ, ਐਪ 'ਤੇ 522,162 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।"

ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ₹100,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਐਪ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਪੂਰੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ SMS ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਐਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ eKYC ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"

eKYC ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹2,100 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "5,22,162 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ₹2,100 ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 3,46,983 ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ KYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਔਰਤਾਂ eKYC ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ₹2,100 ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।"

