ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਖੂਹ ਡਿੱਗਿਆ, 5 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 2 ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ

ਬਿਹਾਰਪੁਰਵਾ, ਪੰਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਹ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 26, 2026 at 4:12 PM IST

ਪੰਨਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਪੰਨਾ ਦੀ ਅਜੈਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਬਿਹਾਰਪੁਰਵਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਖੂਹ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਖੂਹ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਪੰਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੱਬ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਜੇਸੀਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲਬਾ ਹਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਖੂਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸੀ

ਅਜੈਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਿਹਾਰਪੁਰਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਯਾਪੁਰਵਾ ਵਿੱਚ ਬਿੰਨੂ ਅਹੀਰਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੂਹ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 11 ਵਜੇ, ਖੂਹ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਢਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ, ਪੰਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਆਏ ਸਨ। ਚੁੰਨੂ ਯਾਦਵ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਚੁੰਨਵਾਦ ਪਾਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਏ।

ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ

ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ, ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਢਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਢਹਿ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜੇਸੀਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੀੜਤ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੂਹ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ, ਇੱਕ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਚਾਚਾ, ਇੱਕ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

