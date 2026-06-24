ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਗੋਦਾਮ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ; ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਤਾਰਤਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਗੋਦਾਮ ਢਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸ ਗਏ।
Published : June 24, 2026 at 3:42 PM IST
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਤਾਰਤਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਗੋਦਾਮ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਏ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਛੱਤ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਗਈ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤਾਰਤਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪੂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਛੱਤ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੀਮ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੁਕੜੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਮ, ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ, ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੀਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
#WATCH | Kolkata | West Bengal | Search and rescue operation underway at the site where an under-construction godown shed collapsed in Taratala. https://t.co/O68iBSS8Lb pic.twitter.com/rU10750Fnl— ANI (@ANI) June 24, 2026
ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਮ
ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਗੈਸ ਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬਕਾਰੀ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠੋਂ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਚੀਕਦੇ ਸੁਣਿਆ। ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ ਆਰਸੀਸੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ ਗਿਆ।"
ਘਟੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਛੱਤ ਢਲਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਢਹਿ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਮਲਬੇ ਹੇਠੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰ—1070, 8697981070, ਅਤੇ 033-22143526/22535185—ਰਾਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਨੀਲ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਰੰਤ ਤਰਜੀਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।" ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਗਨੀਮਿੱਤਰਾ ਪਾਲ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮਿਤਾ ਪਾਂਡੇ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।