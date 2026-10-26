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ਢਹਿ ਗਈ ਇਮਾਰਤ, ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

Incident involving the collapse of a roof slab of a house under construction
ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ 'ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 26, 2026 at 12:36 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰਸ਼ ਵਿਹਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਮਿਲਾਨ ਗਾਰਡਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਧਾਮ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 60 ਸਾਲਾ ਚੰਦਰਪਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 33 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਸ਼ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 14 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ।

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਰਾਹੁਲ ਅਲਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:46 ਵਜੇ, ਹਰਸ਼ ਵਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਧਾਮ ਰੋਡ 'ਤੇ ਏ-4 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਢਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਢਹਿ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਭੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Incident involving the collapse of a roof slab of a house under construction
ਦਿੱਲੀ ਚ ਹਾਦਸਾ (Etv Bharat)

ਰਾਤ ਭਰ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ

ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੋ ਫਾਇਰ ਇੰਜਣ, ਦੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੇਨ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ (ਐਨਡੀਆਰਐਫ) ਨੇ ਵੀ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮਲਬਾ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਦਰਪਾਲ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਦਸਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ

ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲਿਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਘਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਸਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਹਿਰਪੁਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਬਾਕ, ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।

TAGGED:

MILAN GARDEN HOUSE COLLAPSED
BUILDING COLLAPSE INCIDENTS
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰਸ਼ ਵਿਹਾਰ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਗਈ
HOUSE UNDER CONSTRUCTION COLLAPSE

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