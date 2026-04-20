4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰੇਪ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਾ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਵਿੱਚ ਢੇਰ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
Published : April 20, 2026 at 8:02 AM IST
ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟੀਲਾ ਮੋਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮੀ ਜਸੀਮ ਉਰਫ ਛੋਟੂ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ SWAT ਟੀਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਨੂੰ ਟੌਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸੀਮ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਗਾਰਡਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਸੀਮ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ।
ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ SWAT ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਖਬਰ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਜਸੀਮ ਉਰਫ ਛੋਟੂ, ਟੀਲਾ ਮੋਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਖਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸੀਮ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਵੈਟ ਟੀਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਟੀਲਾ ਮੋਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਖਬਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਸੀਮ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਨੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, SWAT ਟੀਮ ਨੇ ਬੈਨਸਾਲਾ ਨਹਿਰ ਕੱਟ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਚਿਰੋਡੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਟਾਰਚ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਕੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਿਲਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜਸੀਮ ਦੀ ਮੌਤ
ਡੀਸੀਪੀ ਸਿਟੀ ਧਵਲ ਜੈਸਵਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਸੀਮ ਉਰਫ ਛੋਟੂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਬੋਹਰਕਲਾਂ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਸੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜਸੀਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਿਤ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਜੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।