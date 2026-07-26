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ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 52 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਾ 26 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

WORLD BALANCED FOOD SHORTAGE
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 52 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ (Getty)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 26, 2026 at 4:10 PM IST

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UN SOFI 2026 Report : ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.69 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 520 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ।

'ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ'

ਵਧਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਕਰਾਅ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 43% ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN), FAO (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ), IFAD (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡ), UNICEF (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਲ ਫੰਡ), WFP (ਵਿਸ਼ਵ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਅਤੇ WHO (ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ) ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ "ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ" ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ:

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 8.6% ਅਬਾਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਘੱਟ ਕੇ 8.1% ਹੋ ਗਈ। 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਸੁਧਰ ਕੇ 7.8% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

2025 ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ:

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਵਿੱਚ, ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਲਗਭਗ 29 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 32 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ 5 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 6.0% ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 4.8% ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।

25.8% ਅਬਾਦੀ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹੀ:

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 2.1 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 25.8%, ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 28.7% ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 135 ਮਿਲੀਅਨ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ, ਏਸ਼ੀਆ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਹਨ:

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਿੰਗ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ:

ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.97 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 2.69 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ।

ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ:

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ $4.28 (ਲਗਭਗ 100-120 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ) ਸੀ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

ਪੰਜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਤੋਂ ਪਲੇਟ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿਰਫ਼ ਪੇਟ ਭਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਤਾਂ 2030 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨਾਜ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਫਲ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 520 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਚਰਬੀ, ਕੈਲੋਰੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਸਹੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

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UN SOFI 2026 REPORT
ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ
ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਕਮੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਕਮੀ
WORLD BALANCED FOOD SHORTAGE

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