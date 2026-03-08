"ਮਾਂ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ", ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

"ਮਾਂ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ", ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਯੂਕੇ ਰਾਈਡਰ 07 ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਾਣੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਯੂਟਿਊਬਰ?
Published : March 8, 2026 at 10:51 AM IST
ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਨੁਰਾਗ ਆਪਣੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡਰ ਵੱਲ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਨੁਰਾਗ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਿੱਲੀ ਮੇਰਠ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਮਸੂਰੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਲਾਈਵ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸਾ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨੁਰਾਗ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਰਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, "ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਂਗਾ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ, ਬਾਬੂ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ?" ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਚੀਕਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ (200 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ) ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, "ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਈਵ।"
ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਰਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਚੀਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਨੁਰਾਗ ਡੋਵਾਲ ਕੌਣ ਹੈ?
ਅਨੁਰਾਗ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ uk07 ਰਾਈਡਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦੌਰਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਈਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਾਤ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੁੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਯੋਗ ਨੀ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਜੜ ਗਿਆ।'
ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਉਦਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 18002333330 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।)