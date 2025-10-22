ETV Bharat / bharat

ਉਜੈਨ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ

ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਪਡਵਾ 'ਤੇ, ਉਜੈਨ ਮੌਤ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ! ਸੈਂਕੜੇ ਗਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

GOVARDHAN PUJA 2025
ਉਜੈਨ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਪਰੰਪਰਾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 22, 2025 at 1:47 PM IST

ਉਜੈਨ/ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਜੈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਭਿਦਾਵੜ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਡਵਾ (ਗੋਵਰਧਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ) 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਜੈਨ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਗੌਰੀ ਪੂਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਢੋਲ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ।

ਉਜੈਨ ਦੀ ਗੌਰੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਉਰਫ਼ ਰਾਜੂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, "ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ, ਪੜਵਾ ਦੇ ਦਿਨ ਗੌਰੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ, ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਇਆ ਅਤੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੌਰੀ ਪੂਜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੌਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਜਾ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੌਰੀ ਪੂਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢੋਲ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਲੇਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੌੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰਸਮ ਦੇ ਸਫਲ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ।"

GOVARDHAN PUJA 2025
ਉਜੈਨ ਦੀ ਗੌਰੀ ਪੂਜਨ ਪਰੰਪਰਾ (ETV Bharat)

ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ?

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਤ ਦੇ ਇਸ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਰਾਜੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਉਰਫ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

GOVARDHAN PUJA 2025
ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਢੋਲ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ETV Bharat)

ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਬਾਹਰ

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 33 ਦੇਵਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਿਆਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜਵਾ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਬਿਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਭਿਦਾਵੜ ਪਿੰਡ ਉਜੈਨ ਤੋਂ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਦੂਰ

ਭਿਦਾਵੜ ਪਿੰਡ ਉਜੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਦਨਗਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਭਿਦਾਵੜ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਰਵੜੀਆ, ਲੁਹਾਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੱਖਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੱਖਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਨ। ਸੁੱਖਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹਰ ਸਾਲ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 15-20 ਹੈ।

UJJAIN GAURI PUJA
UJJAIN GOVARDHAN PUJA TRADITION
COWS PASSED OVER DEVOTEES UJJAIN
ਗੌਰੀ ਪੂਜਾ
GOVARDHAN PUJA 2025

