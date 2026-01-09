ETV Bharat / bharat

ਆਧਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੈਸਕੌਟ 'ਉਦੈ' ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਲਓ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

UDAY ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ UIDAI, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਲ, ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

AADHAAR MASCOT UDAI
ਆਧਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਸਕੌਟ 'ਉਦੈ' ਲਾਂਚ (PIB)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 9, 2026 at 1:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (UIDAI) ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਧਾਰ ਮਾਸਕੌਟ, "ਉਦੈ" ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

UIDAI ਦੀ ਆਊਟਰੀਚ ਰਣਨੀਤੀ

UIDAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। UIDAI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੀਲਕੰਠ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੌਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ UIDAI ਦੀ ਆਊਟਰੀਚ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਧਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਪਡੇਟ, ਸੁਧਾਰ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ, ਔਫਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ, ਚੋਣਵੇਂ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸਕੌਟ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

ਉਦੈ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਅੱਜ, ਆਧਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਾਸਕੌਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ UIDAI ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ।"

ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

UDAY ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਪਿੱਛੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। UIDAI ਨੇ MyGov ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਾਮਕਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕਟ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਧਾਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 875 ਐਂਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਹਰੇਕ ਐਂਟਰੀ ਨੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਆਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। UIDAI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਮਾਸਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਨਤਕ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਯਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਰਲ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਤੋਂ ਅਰੁਣ ਗੋਕੁਲ ਨੇ ਮਾਸਕੌਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ। ਪੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇਦਰੀਸ ਦਵਾਈਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਾਸਕਟ ਨਾਮਕਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ, ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਰੀਆ ਜੈਨ ਨੇ "ਉਦੈ" ਨਾਮ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਭਾਰ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਇਦਰੀਸ ਦਵੈਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਨ ਚੇਲਾਪਿਲਾ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

'ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ'

UIDAI ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੁਵਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਆਧਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਸਕੌਟ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ, UIDAI ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਭਲਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।"

ਸੰਚਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ। UIDAI ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਵੇਕ ਸੀ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕੌਟ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ UDAY ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਸਾਨ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।" ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਰਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, UIDAI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ UDAY ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

TAGGED:

UDAI
UIDAI UNVEILS UDAI
UDAY ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ UIDAI
ਆਧਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਸਕੌਟ
AADHAAR MASCOT UDAI

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.