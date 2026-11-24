ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ
Walk Alone Night Safety : ਗੈਲਪ ਦੀ 'ਗਲੋਬਲ ਸੇਫਟੀ ਰਿਪੋਰਟ 2026' ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਤਸਵਾਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
Published : November 24, 2026 at 8:20 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ (Narendra Chaudhary-EB Prime Team) : ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੁੰਮ-ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੈਲਪ (Gallup) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 140 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬੋਤਸਵਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਗੈਲਪ ਨੇ ਆਪਣੀ 'ਗਲੋਬਲ ਸੇਫਟੀ ਰਿਪੋਰਟ' (Global Safety Report) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 1,43,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 69 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੈਲਪ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 'ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ' (Law and Order) ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਨੁਕਤਾ
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਨੁਕਤਾ ਉਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜੰਗ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ। ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੁਧਾਰ
ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ? ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 'ਗੈਲਪ' (Gallup) 2006 ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 69% ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2024 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 73% ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 2014 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9% ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਗੈਲਪ (Gallup) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 96% ਆਬਾਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ 95% ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ (ਟਾਈ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਤੇ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 93% ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ 92% ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ 90% ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭਾਵਨਾ
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ 78% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਲਪ (Gallup) ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2024 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੱਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ
ਗੈਲਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਤਸਵਾਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 28% ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 35% ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਸੋਥੋ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਚਿਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 37% ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕਵਾਡੋਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 38% ਲੋਕ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗੋ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 39% ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਬੇਰੀਆ ਵਿੱਚ 42%, ਸੰਘਰਸ਼-ਗ੍ਰਸਤ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ 42% ਅਤੇ ਜ਼ੈਂਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 43% ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਤਸਵਾਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ੈਂਬੀਆ ਸਮੇਤ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਸਹਾਰਾ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2025 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50% ਅਤੇ 54% ਨਾਗਰਿਕ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ (UNODC) ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2026 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕੁਵੈਤ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌਂ ਬਾਲਗ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
69% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ
ਔਸਤਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 69% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ- ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 74% ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 72% ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਪ-ਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 54% ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 50% ਹੈ।
ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰੇ
ਗੈਲਪ (Gallup) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਤਲ, ਲੁੱਟ- ਖੋਹ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਚੋਰੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇਕਵਾਡੋਰ ਅਤੇ ਚਿਲੀ ਵਿੱਚ 40% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ 65% ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 75% ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ 5 ਅੰਕ ਵੱਧ
ਆਪਣੀ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਲਪ (Gallup) ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਕੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਕੀ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਕੀ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਜਾਂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਨੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ 96 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਆਈਸਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ 85 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿ 80 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਤੋਂ 5 ਅੰਕ ਵੱਧ ਹਨ।
ਆਈਸਲੈਂਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਜਿੱਥੇ ਗੈਲਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ 'ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਇੰਡੈਕਸ 2026' (Global Peace Index 2026) ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਨਾ- ਮਾਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ।
ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ ?
'ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਇੰਡੈਕਸ 2026' ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੀਜੇ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਚੌਥੇ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਪੰਜਵੇਂ, ਆਸਟਰੀਆ ਛੇਵੇਂ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਸੱਤਵੇਂ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅੱਠਵੇਂ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੌਵੇਂ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਸਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਗਾਵਤਾਂ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉੱਚ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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