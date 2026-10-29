2 ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਖੂਹ ’ਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ, ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।
Published : October 29, 2026 at 2:44 PM IST
ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ: ਬੈਰਾਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਲਾਰਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁੰਗਰਗਾਓਂ ਅਤੇ ਸੇਸਾਈਪੁਰਾ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਦੋਹਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੇ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕਾ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ। ਬੈਰਾਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੁੰਗਰਗਾਓਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 35 ਸਾਲਾ ਅੰਜਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 6 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨਾਲ ਖੂਹ ’ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਅੰਜਲੀ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਤੀ, ਧਰਮਵੀਰ ਰਾਵਤ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਇੰਝ ਬਚੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ
ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅੰਜਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭੱਜ। ਉਸ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਬਚ ਗਏ।
ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ
ਲੋਕ ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਨ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਖ਼ਬਰ ਆਈ। ਕੋਲਾਰਸ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੇਸਾਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 40 ਸਾਲਾ ਸੀਤਾ ਰਾਵਤ ਜੋ ਅੰਜਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨੇ ਵੀ ਖੋਂਕਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ: ਰਾਖੀ (14), ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ (11) ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।
ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋ ਸੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਚੱਪਲਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਚੱਪਲ ਦੇ ਕੂਝ ਦੂਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲਾਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਮਾਤਮ ਪਸਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਦੁਖਾਂਤ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
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