ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਮਨਾਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡੋਲੀ ਤੁਰਨੀ ਸੀ ਉਥੇ ਅਰਥੀ ਉੱਠੀ।
Published : February 21, 2026 at 5:36 PM IST
ਜੋਧਪੁਰ: ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਸੁਰਸਾਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮਨਾਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਲੂਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਐਮਜੀਐਚ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਡੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਠੀ ਅਰਥੀ
ਐਡਮਿਰਲ ਸੀ.ਪੀ. ਵੈਸਟ, ਰੋਸ਼ਨ ਮੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭੈਣਾਂ, ਸ਼ੋਭਾ ਅਤੇ ਵਿਮਲਾ, ਮਨਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਰਾਤ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੌਤ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਨ।
ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦੋਲੀ ਸਮਾਰੋਹ
ਏਡੀਸੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੋਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 12 ਵਜੇ, ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਲਈ ਗਈਆਂ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਮਾਮਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੋਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਮਨਾਈ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।'
ਮਾਮਾ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਣੋਈਏ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭਤੀਜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੀਨਮਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪੋਖਰਣ ਦੇ ਜੇਮਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਜੀਜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਘਰ ਆਏ ਸਨ।। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ
ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਸੁਰਸਾਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਦੋਵੇਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।