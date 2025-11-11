ETV Bharat / bharat

ਝਿੜਕਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਚਾਰ ਦਿਨ

2 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਈਆਂ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ...

GIRL RAN AWAY FROM SCHOOL
ਝਿੜਕਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਚਾਰ ਦਿਨ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 11, 2025 at 5:32 PM IST

ਪੇਦਾਬਾਯਾਲੂ, ਅਲੂਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮ ਰਾਜੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਈਆਂ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੱਭ ਲਿਆ।

ਦਰਾਅਸਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੂਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮ ਰਾਜੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੇਦਾਬਾਯਾਲੂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗੁਲੇਲੂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਿੰਚੁਰੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪੇਦਾਬਾਯਾਲੂ ਆਸ਼ਰਮ ਬਾਲਿਕਾ ਵਿਦਿਆਲਿਆ-1 ਵਿੱਚ 2 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ 6ਵੀਂ ਅਤੇ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਣ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਨਚੁਰੂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁਫਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੁਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ

ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕੁੜੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਚੁਕੰਦਰ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਝਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜੀਅ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਦਾਬਾਯਾਲੂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।

ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ

ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਲੀ ਰਮਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੰਘਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਡਰੋਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਕੋਨਚੁਰੂ ਪਹਾੜੀ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਰਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।

ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਝਿੜਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
