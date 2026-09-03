ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਭੁੰਨ੍ਹੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਾਥੀ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਭੁੰਨ੍ਹੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਾਥੀ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : September 3, 2026 at 5:32 PM IST
ਰੰਗੀਆ(ਅਸਮ): ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਮ ਦੇ ਕਾਮਰੂਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਗਾਮੇਰੀਮੁਰਾ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਸਾਥੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਏਕੇ-47 ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਸਮ-ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਕੋ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਗੈਰੀਮੁਰਾ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਚਿਰੰਜੀਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਏਕੇ-47 ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੈਰੀਮੁਰਾ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਦਰਜੀਤ ਬੋਰਾ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਫਜਰੁਲ ਅਲੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਕਾਰਨ ਅਣਜਾਣ
ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਬੋਕੋ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੁੰਨਾ ਪਚਾਨੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਚਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।