ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਚਪੇਟ ’ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ, ਇੰਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ
ਪੱਛਮ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਓਖਾ ਤੋਂ ਸਾਬਰਮਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ।
Published : October 11, 2026 at 11:45 AM IST
ਜਾਮਨਗਰ: ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਦਿਗਜਾਮ ਸਰਕਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਝ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ
ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ, ਜੋ ਕਿ ਓਖਾ ਤੋਂ ਸਾਬਰਮਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਦਿਗਜਾਮ ਸਰਕਲ ਦੇ ਨੇੜੇ 'ਅੰਧਾਸ਼ਰਮ' (ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸਰਾ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਚਾਨਕ ਦੋ ਲੋਕ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਇਲਟ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀਂ ਜਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਹਿਲਾਂ 54 ਸਾਲਾ ਰਮੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ 34 ਸਾਲਾ ਸੋਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਸਿਟੀ 'ਸੀ' ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਝਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਜਾਮਨਗਰ ਦੇ ਜੀਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।" ਖੈਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਈ।
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