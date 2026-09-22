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ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਹਾਦਸਾ?

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਆਦਿਲਾਬਾਦ ਦੇ ਰਿਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

Two infants die in fire
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 22, 2026 at 11:36 AM IST

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ਤੇਲੰਗਾਨਾ: ਆਦਿਲਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਿਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਗ ਨਵਜਾਤ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਇੱਕ ਏਸੀ ਫਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਦਿਲਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ (SNCU) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ (AC) ਫਟ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣਾ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲ ਗਿਆ।

ਏਸੀ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ (ਐਸਐਨਸੀਯੂ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ (ਏਸੀ) ਫਟ ਗਿਆ। ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ 27 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ 23 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ (ਐਸਐਨਸੀਯੂ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਸੀ ਯੂਨਿਟ ਅਚਾਨਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਾਰਡ ’ਚ 27 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਊਡ ’ਤੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘਣੇ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਚੋਡਾ (ਸਲੀਮ ਦਾ ਬੱਚਾ) ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 26 ਬੱਚਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ 25 ਬੱਚੇ ਬਚ ਗਏ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਾਰਨ, ਅੱਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਫੈਲੀ।

ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਰਾਜਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਖਿਲ ਮਹਾਜਨ ਰਿਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਟਲ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਭਰ ਰਿਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕੇਟੀਆਰ ਨੇ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਗਟ

ਬੀਆਰਐਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕੇਟੀਆਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਰਿਮਸ ਆਦਿਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਿਊਬੌਰਨ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ।"

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TAGGED:

AC EXPLOSION ADILABAD RIMS HOSPITAL
ਰਿਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ
ਏਸੀ ਫੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ
ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਮੌਤ
TWO NEWBORNS DIE IN FIRE

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