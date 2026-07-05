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ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਆਈਐਨਐਸ ਮਾਲਵਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਗਿਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਧਾਉਣਗੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ

ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਮਲਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

WARSHIPS COMMISSIONED
ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਆਈਐਨਐਸ ਮਾਲਵਾਨ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 5, 2026 at 5:21 PM IST

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ਅਮਰਾਵਤੀ: ਦੋ ਹੋਰ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਈਐਨਐਸ ਮਹਿੰਦਰਗਿਰੀ ਅਤੇ ਆਈਐਨਐਸ ਮਾਲਵਾਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੋਵੇਂ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਮਰਪਿਤ

ਆਈਐਨਐਸ ਆਗਰਾ ਆਈਐਨਐਸ ਸਮੋਸ਼ੋਧਕ, ਅਤੇ ਆਈਐਨਐਸ ਦੁਨਾਗਿਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

WARSHIPS COMMISSIONED
ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਆਈਐਨਐਸ ਮਹਿੰਦਰਗਿਰੀ (Etv Bharat)

ਆਈਐਨਐਸ ਮਾਲਵਨ

ਆਈਐਨਐਸ ਮਾਲਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਟੀ-ਪਣਡੁੱਬੀ ਵਾਰਫੇਅਰ ਸ਼ੈਲੋ ਵਾਟਰਕ੍ਰਾਫਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਕੋਚੀਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਵਿਖੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

ਇਹ ਟ੍ਰਿਪਲ-ਜੈੱਟ ਅੰਡਰਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 25 ਨਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਡਾਰ, ਹਲ-ਮਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਸੈਂਸਰ, ਹਲਕੇ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਟਾਰਪੀਡੋ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਪਣਡੁੱਬੀ ਰਾਕੇਟ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ।

  • ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਲੰਬਾਈ: 80 ਮੀਟਰ
  • ਚੌੜਾਈ: 11.36 ਮੀਟਰ
  • ਭਾਰ: 1,100 ਟਨ

ਆਈਐਨਐਸ ਮਹਿੰਦਰਗਿਰੀ

ਆਈਐਨਐਸ ਮਹਿੰਦਰਗਿਰੀ ਇੱਕ ਨੀਲਗਿਰੀ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਫ੍ਰੀਗੇਟ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਜ਼ਾਗਾਂਵ ਡੌਕ ਵਿਖੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 28 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ, ਇੱਕ 76mm ਨੇਵਲ ਗਨ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਟਾਰਪੀਡੋ (ਵਰੁਣਾਸਤਰ), ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ, ਅਤੇ ਦੋ ਧਰੁਵ/ਸੀਕਿੰਗ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਗਤੀ 28 ਨਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਸੋਨਾਰ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਹਨ।

  • ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਲੰਬਾਈ: 149 ਮੀਟਰ
  • ਚੌੜਾਈ: 17.8 ਮੀਟਰ
  • ਭਾਰ: 6,670 ਟਨ

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