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Instagram ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਮੌਤ ਦੀ Story ! ਬਾਅਦ ’ਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਕਦਮ

ਦੋ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਪਾ ਕੇ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

Two minors hanged
ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 26, 2026 at 1:09 PM IST

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ਹਰਦੋਈ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਤਰੌਲੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਜਿਸ ’ਚ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

Two minors hanged
ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਫਾਹਾ (ETV Bharat)

ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਅਤਰੌਲੀ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਅਤੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਅਚਾਨਕ ਘਰ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਸਟੇਟਸ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ 500 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਖੇਤ ’ਚ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲਟਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ।

ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਗਰੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਅਤਰੌਲੀ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਪਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਪੂਰਬੀ) ਸੁਬੋਧ ਗੌਤਮ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੰਚਨਾਮਾ ਭਰ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਜੁੱਟ ਗਈ।

Two minors hanged
ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੇ ਲਈ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਨ (ETV Bharat)

ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਪਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੁਬੋਧ ਗੌਤਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਅਤਰੌਲੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪੰਚਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਦਮ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

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ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
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