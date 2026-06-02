ਦੋਹਰੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਨਸਨੀ; ਨਾਬਾਲਗ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ, ਜਾਣੋ ਖੌਫਨਾਕ ਕਹਾਣੀ
27 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
Published : June 2, 2026 at 7:19 AM IST
ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ/ਝਾਰਖੰਡ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 27 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਿਰਫ਼ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਦੇ ਕੋਰਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿੰਦੂਰ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸਿੰਦੂਰ ਨਦੀ 'ਤੇ ਦਸ਼ਕਰਮਾ ਘਾਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਦੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਨਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼
ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਇਕ ਚਰਵਾਹੇ ਨਦੀਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਦੇਖੀ। ਉਸਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਨੀਲਮ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਮੰਨਾ ਪਰਵੀਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ।
ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਨਾਬਾਲਗ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲਾਸ਼
ਸਿਰਫ਼ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ 3 ਸਾਲਾ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਿੰਦੂਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸ਼ੇਖ ਭਿਖਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੌਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਡੀਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਗਿਆਨ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
27 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ
ਦਰਅਸਲ, 27 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਅਚਾਨਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਟਕਾਮਦਾਗ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਏਐਸਪੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਬਣਾਈ, ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿਡੌਣੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪ੍ਰਸਾਦ ਝੰਡਾ ਚੌਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ
- 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਦਾ ਐਲਾਨ: 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣਗੇ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
- NEET-UG 2026: ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪੈੱਨ-ਐਂਡ-ਕਾਗਜ਼ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ