ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੋਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Published : August 31, 2026 at 5:16 PM IST
ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ (ਕੇਰਲ) : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੋਪੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਦੋ ਮਲਿਆਲੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਤਲ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅੰਜਨਾ ਹਰੀ (35) ਅਤੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਐਨ ਮੈਰੀ ਮੈਥਿਊ (40) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਅਨੀਲਾ (32) ਜੋ ਕਿ ਕੋਟਾਯਮ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ।
ਤਿੰਨੋਂ ਔਰਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮਿਲਪਿਟਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਹਰਾ ਕਤਲ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਲੈਟ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਮੈਰੀ ਦੀ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਜਨਾ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅੰਜਨਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਨੀਲੀ SUV
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਜਨਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਨੀਲੀ SUV ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਜਨਾ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ ਮੈਰੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਕੂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ। ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਜਨਾ ਦਾ ਪਤੀ ਵਿਜੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਨ ਮੈਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਜੈਕਬ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਅੰਜਨਾ ਦੀ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵਾਮਿਕਾ ਫਲੈਟ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਸਨ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਓਨਮ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਸੁਰੇਸ਼ ਗੋਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸਥਿਤ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਨੋਦ ਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੁਰਦਾਘਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਪੁਲਿਸ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਰੇਸ਼ ਗੋਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਰਕਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਏ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੰਜਨਾ ਮਨੂਥੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕੂਟੂ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਹਰੀਦਾਸ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਉਹ 2021 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੀ ਗਈ। ਐਨ ਮੈਰੀ ਮੈਥਿਊ, ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਦੇ ਕੇਸ਼ਵਦਾਸਪੁਰਮ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨੇ ਕੋਟਾਯਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਜਨਾ ਦਾ ਪਤੀ ਵਿਜੇਸ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।