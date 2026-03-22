ਬਾਲਣ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲੁਰੂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਹਾਜ਼

Published : March 22, 2026 at 4:03 PM IST

ਮੰਗਲੁਰੂ (ਕਰਨਾਟਕ): ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕੰਨੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਮੰਗਲੁਰੂ ਬੰਦਰਗਾਹ (NMPA) 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ LPG ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

ਰੂਸ ਤੋਂ 96,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ

ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਹਾਜ਼, "ਐਕਵਾ ਟਾਈਟਨ", ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰੂਸੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਿਮੋਰਸਕ ਤੋਂ ਮੰਗਲੁਰੂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਲਗਭਗ 96,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਯੂਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਤੇਲ ਮੰਗਲੁਰੂ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (MRPL) ਲਈ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਤੇਲ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ 16,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਸੋਈ ਗੈਸ

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, "ਪਾਈਕਸਿਸ ਪਾਇਨੀਅਰ" ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਟੈਕਸਾਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਲੁਰੂ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐਲਪੀਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਖੇਪ ਮੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ "ਏਜਿਸ ਗੈਸ ਸਟੋਰੇਜ ਯੂਨਿਟ" ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਮੰਗਲੁਰੂ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਖੇਤਰੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਇਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

