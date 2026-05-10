ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ! ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੈਲੇਟਿਨ ਸਟਿਕਸ ਮਿਲੀਆਂ
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਦੋ ਜੈਲੇਟਿਨ ਸਟਿਕਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ।
Published : May 10, 2026 at 5:18 PM IST
ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਦੋ ਜੈਲੇਟਿਨ ਸਟਿਕਸ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਗਲੀਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਕਨਕਪੁਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ 45ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਨ।
"ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਦੋ ਜੈਲੇਟਿਨ ਸਟਿਕਸ"
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਾਗਲੀਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਤਾਗੁਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੈਲੇਟਿਨ ਸਟਿਕਸ ਮਿਲੀਆਂ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਦੋ ਜੈਲੇਟਿਨ ਸਟਿਕਸ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Bengaluru, Karnataka | This morning, before Prime Minister Narendra Modi's arrival, during the checking, two gelatine sticks were found on the side of the footpath, nearly 3 kms away from the main venue where PM Modi was scheduled to arrive. Further investigation is underway: DIG…— ANI (@ANI) May 10, 2026
ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਲਰਟ
ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੈਲੇਟਿਨ ਸਟਿਕਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਤਾਤਾਗੁਨੀ ਵਿੱਚ ਅਗਾਰਾ ਝੀਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੈਲੇਟਿਨ ਸਟਿਕਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅੱਜ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ₹9,377 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।
