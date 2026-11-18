ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ 2 ਵਾਰ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ, 4.1 ਅਤੇ 2.8 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਹਿੱਲੀ ਧਰਤੀ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭੂਚਾਲ ਆਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
Published : November 18, 2026 at 11:54 AM IST
ਚਮੋਲੀ (ਉਤਰਾਖੰਡ): ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਰਾਜ ਉਤਰਾਖੰਡ ਅੱਜ 2 ਭੂਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ, ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਚਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਮੋਲੀ ਵਿੱਚ 4.1 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ।
EQ of M: 2.8, On: 18/11/2026 10:52:48 IST, Lat: 30.340 N, Long: 79.499 E, Depth: 5 Km, Location: Chamoli, Uttarakhand. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @tummalasrini @GSuresh_NCS @ndmaindia https://t.co/1W5jDI5pAH— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) November 18, 2026
ਚਮੋਲੀ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਚਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10:21 ਵਜੇ ਚਮੋਲੀ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਇਸਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਸੀਐਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਤੋਂ 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 4.1 ਤੀਬਰਤਾ ਸੀ।
ਚਮੋਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵਾਰ ਹਿੱਲੀ
ਠੀਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਸਵੇਰੇ 10:52 ਵਜੇ, ਚਮੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ, ਇਸਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 2.8 ਤੀਬਰਤਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਤੋਂ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ-ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸੀ।
EQ of M: 4.2, On: 18/11/2026 10:55:30 IST, Lat: 36.602 N, Long: 71.570 E, Depth: 177 Km, Location: Afghanistan. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @tummalasrini @GSuresh_NCS @ndmaindia https://t.co/t0XZ5pIw7m— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) November 18, 2026
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ
ਚਮੋਲੀ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਭੂਚਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ 312 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਇਆ। ਸਵੇਰੇ 10:55 ਵਜੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦੋ ਭੂਚਾਲ ਆਏ
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਤਿੱਬਤ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 11:02 ਵਜੇ 3.6 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਸਵੇਰੇ 4:50 ਵਜੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 2.8 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ।
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਇੰਫਾਲ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ 7:43 ਵਜੇ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 4.2 ਸੀ।
EQ of M: 3.6, On: 18/11/2026 11:02:49 IST, Lat: 29.380 N, Long: 94.790 E, Depth: 19 Km, Location: Tibet. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @tummalasrini @GSuresh_NCS @ndmaindia https://t.co/ncZZWnknK2— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) November 18, 2026
13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ
13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 4.2 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ।