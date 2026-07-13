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ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ, 6 ਦੀ ਮੌਤ, 41 ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਓਮਨੀਬੱਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। 5 ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

A terrible road accident in Tamil Nadu
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ (Etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 13, 2026 at 1:58 PM IST

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ਮਦੁਰਾਈ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਦੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾਮਪੱਟੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਓਮਨੀਬੱਸ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 41 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੇਐਮਆਰ ਟ੍ਰਾਂਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਓਮਨੀਬੱਸ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮਦੁਰਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਟਾਮਪੱਟੀ ਨੇੜੇ ਵੰਚੀਨਗਰਮ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਮਾਰਥੰਡਮ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਬੱਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ।

ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬੱਸ

ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਓਮਨੀਬੱਸ ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਹਾਈਵੇਅ ਪੈਟਰੋਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਪੰਜ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

41 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ

ਵੰਚੀਨਗਰਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਓਮਨੀਬੱਸ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਸ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 41 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਾਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਆਈਜੀ) ਅਭਿਨਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇਵਨਾਥਨ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਟਾਮਪੱਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ, ਓਮਨੀਬੱਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਲੋਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ 'ਤੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਿਆਪੁਸਪਮ, ਆਨੰਦਰਾਜ, ਸੂਰਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸੀਨ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਿਮ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਦੁਰਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਲੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ।

TAGGED:

MADURAI BUS ACCIDENT
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਹਾਈਵੇਅ ਹਾਦਸਾ
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾ
ਮਦੁਰਾਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ
TAMILNADU ROAD ACCIDENT

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