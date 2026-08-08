ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲਾ, ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਤੀਆ ਸਮੇਤ ਦੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 6 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲਾ, ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਤੀਆ ਸਮੇਤ ਦੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 6 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੋਹਿਤ ਕਾਤੀਆ ਸਮੇਤ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Published : August 8, 2026 at 9:47 AM IST
ਹਰਿਆਣਾ/ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੋਹਿਤ ਕਾਤੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਬਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਹੂਵਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਸਾਂਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਯੁੱਧਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਲੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੁਇੱਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ ਦੇ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ। QRT ਟੀਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਡੀਐਸਪੀ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੋਆਂਡ-ਕਲਾਨੌਰ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੱਕੀ, ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਫਰੌਂਕਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ 'ਤੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੰਪਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ।"
ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ
"ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਫਐਸਐਲ ਅਤੇ ਸੀਨ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।"
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੋਹਿਤ ਉਰਫ਼ ਕਾਤੀਆ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰਾ-ਦੁਬਲਧਨ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਝੱਜਰ) ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਦਾਦਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਰੋਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਤਲ, ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ (ਸਾਹੂਵਾਸ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ) ਅਤੇ ਯੁਦਬਿੰਦਰ (ਸਾਂਗਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾਰੂ ਚੌਕ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ)। ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ।"
ਜ਼ਖਮੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ
ਡੀਐਸਪੀ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਮਿਤ 'ਤੇ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 21 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਵਿਜੇ ਉਰਫ਼ ਸੰਨੀ 'ਤੇ ਛੇ ਮਾਮਲੇ, ਸਤਬੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਕਿਤ 'ਤੇ ਪੰਜ ਮਾਮਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮਲ 'ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਕਿਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਧਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਤ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸਕਾਰਪੀਓ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਬਦਮਾਸ਼ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਏ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਸਕਾਰਪੀਓ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਾਰਪੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕਾਰਪੀਓ ਸਵਾਰ ਸੱਤ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।