ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਮਲਾ: ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ

ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਮਲਾ: ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ
CBI ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲਿਗੇਚਰ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਉਡੀਕ।"
Published : July 13, 2026 at 9:54 AM IST
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਵਨਿਧੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਫੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਿਗੇਚਰ ਮਾਰਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ
ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਟਵਿਸ਼ਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਨਵਨਿਧੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ-
"ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਗੇਚਰ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਟਵਿਸ਼ਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਏਗਾ
ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਟਵਿਸ਼ਾ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਲਿਗੇਚਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਟਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।
24 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ
24 ਮਈ ਨੂੰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ, ਏਮਜ਼, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਟਵਿਸ਼ਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਹਿਸਟੋਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਜਾਂਚਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਟੈਸਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 11 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਟਵਿਸ਼ਾ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।