ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਮਲਾ: "ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ ਬਿਆਨ", SC ਨੇ ਪੀੜਤ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ।"

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 25, 2026 at 3:19 PM IST

ਭੋਪਾਲ/ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿਸ਼ਾ ਦੀ ਸੱਸ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਗਿਰੀਬਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੂ ਮੋਟੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂ ਮੋਟੋ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਦ ਸੂ ਮੋਟੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ?

ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਕਥਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੂ ਮੋਟੋ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਧੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੇਅੰਤ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ...।"

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"

ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਐਫਆਈਆਰ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੱਸ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'

ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਧੀ, ਮਰੀ ਹੋਈ ਧੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।"

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਧੀ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਰੀ ਹੋਈ ਧੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ।"

ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਵਿਸ਼ਾ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ 12 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਵਕੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਹੈ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।"

ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇ।

ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

33 ਸਾਲਾ ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੌਤ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਕਟਾਰਾ ਹਿਲਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਤੇ ਦਾਜ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ, ਵਕੀਲ ਸਮਰਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ, ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਗਿਰੀਬਾਲਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਜ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

