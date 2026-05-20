ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਭੋਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ- 'ਕਤਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ...'

ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਭੋਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ- 'ਕਤਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ...'
ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ। ਭੋਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿਸ਼ਾ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਆਬਿਦ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : May 20, 2026 at 11:24 AM IST
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੋਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਟਵਿਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਈ ਅਤੇ ਸੱਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭੋਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਟਵਿਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ
ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, "ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਨਹੀਂ।" ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਸਮਰਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੱਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਟਵਿਸ਼ਾ ਦੀ ਸੱਸ ਗਿਰੀਬਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਟਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸੀ।"
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ 'ਐਂਟੀਮਾਰਟਮ ਫਾਂਸੀ' ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।"
ਟਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦਾਜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਸਮਰਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੱਸ ਗਿਰੀਬਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਵਿਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤੀ ਸਮਰਥ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ। ਟਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ
ਦੂਜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।" ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, "ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਬੈਲਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।" ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।"
ਲਿਗੇਚਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਲਈ ਲਿਗੇਚਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੈਲਟ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਲਿਗੇਚਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਬੈਲਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।