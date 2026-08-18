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Twins Marriage: ਜੁੜਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜੁੜਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ, ਰਸਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੁੜਵਾਂ ਪਾਦਰੀ

ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਜੁੜਵਾਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਜੁੜਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਗੈਰੋਨ ਜੇਮਜ਼ ਅਤੇ ਜੋਹਾਨ ਜੇਮਜ਼ ਨੇ ਵੇਦੀ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।

unique Kerala Wedding
Twins Marriage: ਜੁੜਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜੁੜਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 18, 2026 at 2:00 PM IST

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ਕੇਰਲ: ਕੋਟਾਯਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੰਗਨਾਸੇਰੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਜੁੜਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜੁੜਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੁੜਵਾਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁੜਵਾਂ ਵੇਦੀ ਸੇਵਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ, ਵੇਟੂਪਰਾਂਬੂ ਦੇ ਕੁੰਜੂਮੋਨ ਥਾਮਸ ਅਤੇ ਜੋਮੋਲ ਦੇ ਜੁੜਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਅਖਿਲ ਕੇ. ਥਾਮਸ ਅਤੇ ਨਿਖਿਲ ਕੇ. ਥਾਮਸ ਨੇ ਕੁਲਥੁਰ ਦੇ ਟੋਮੀਚਨ ਅਤੇ ਮੈਰੀਕੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਜੁੜਵਾਂ ਧੀਆਂ ਮੈਗੀ ਮੈਰੀ ਥਾਮਸ ਅਤੇ ਮਾਰੀਆ ਮੈਰੀ ਥਾਮਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ।

Twins Marriage: ਜੁੜਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜੁੜਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ (ETV Bharat)

ਜੁੜਵਾਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਨਿਭਾਈ ਸੇਵਾ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕਾਂਜੀਰਾਪੱਲੀ ਡਾਇਓਸੀਸ ਦੇ ਜੁੜਵਾਂ ਪਾਦਰੀਆਂ, ਫਾਦਰ ਐਂਟੋ ਪੇਜ਼ੁਮਕਾਡੂ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਅਜੋ ਪੇਜ਼ੁਮਕਾਡੂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਪਾਲਾ ਦੇ ਜੁੜਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਗੇਰੋਨ ਜੇਮਜ਼ ਅਤੇ ਜੋਹਾਨ ਜੇਮਜ਼ ਨੇ ਵੇਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।

ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਆਹ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋੜੇ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੁੜਵਾਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਆਹ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕਠ

ਜੁੜਵਾਂ ਲਾੜੇ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜੁੜਵਾਂ ਲਾੜੀਆਂ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।"

ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜੋੜੇ

ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਖਰਕਾਰ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁੜਵਾਂ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੰਧਨਾਂ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ।

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