ਸਲੇਮ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਲਈ TVK ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਾਰਨ?
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਟੀਵੀਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : November 21, 2025 at 3:07 PM IST
ਸਲੇਮ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਗਦੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਮਿਲਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਟੀਵੀਕੇ) ਦੀ ਸਲੇਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਟੀਵੀਕੇ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਯਾਨਿ ਅਰਿਆਲੁਰ, ਨਾਗਾਪਟਨਮ ਅਤੇ ਤਿਰੂਵਰੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ 41 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ
27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਮੱਕਲ ਅਤੇ ਕਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਚਲਾਇਆ। ਕਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ 41 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਟੀਵੀਕੇ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਰੂਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਚੌਂਹਠ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀਕੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟੀਵੀਕੇ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਲੇਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਟੀਵੀਕੇ ਦੇ ਸਲੇਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ, ਪਾਰਥੀਬਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਲੇਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਗਿਰੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੀਵੀਕੇ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਸਲੇਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ ਕਾਰਥੀਗਾਈ ਦੀਪਮ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਜੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਟੀਵੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੇ ਇਰੋਡ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਗਿਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮਪੁਰੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।