ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਰ, ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਹਾਲ
4 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਾਥੁਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀਐਸ ਬਾਬੂ ਅੱਗੇ ਸਨ।
Published : May 4, 2026 at 6:24 PM IST
ਚੇਨਈ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਕੋਲਾਥੁਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਟੀਵੀਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ.ਐਸ. ਬਾਬੂ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ।
ਟੀਵੀਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ.ਐਸ. ਬਾਬੂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ
ਟੀਵੀਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ.ਐਸ. ਬਾਬੂ ਸੋਮਵਾਰ, 4 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਾਥੁਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। 20ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ 177,756 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਟੀਵੀਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ.ਐਸ. ਬਾਬੂ ਨੇ 182,382 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਲਗਭਗ 4,626 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ। ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 4,000 ਵੋਟਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਹਾਰ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 1996 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਬਰਗੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੈਲਲਿਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ।
ਕੋਲਾਥੁਰ ਡੀਐਮਕੇ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ
ਕੋਲਾਥੁਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ 2011 ਤੋਂ ਕੋਲਾਥੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਲਾਥੁਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਏਡਾਪਾਡੀ ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਜਾਂ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਚੇਨਈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।