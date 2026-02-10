ETV Bharat / bharat

10 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2026 ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਜਾਣੋ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹੂਕਾਲ

ਕਾਲਭੈਰਵ ਫਾਲਗੁਣ (ਫਾਲਗੁਣ) ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

10TH FEB 2026 PANCHANG
10 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ (Etv bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 10, 2026 at 10:48 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਮੰਗਲਵਾਰ, 10 ਫਰਵਰੀ, 2026, ਫਾਲਗੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ, ਕਾਲਭੈਰਵ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ, ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਫ਼ਰਵਰੀ 10 ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ

  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਫਾਲਗੁਨ
  • ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਅਸ਼ਟਮੀ
  • ਦਿਨ: ਮੰਗਲਵਾਰ
  • ਤਿਥੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਅਸ਼ਟਮੀ
  • ਯੋਗ: ਧਰੁਵ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਵਿਸ਼ਾਖਾ
  • ਕਰਣ: ਕੌਲਵ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਸਕਾਰਪੀਓ
  • ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਮਕਰ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ: 7:04 AM
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ: ਸ਼ਾਮ 6:06
  • ਚੰਦਰਮਾ: ਦੇਰ ਰਾਤ 2:16 AM (11 ਫਰਵਰੀ)
  • ਚੰਦਰਮਾ: 11:45 AM
  • ਰਾਹੂ ਕਾਲ: 15:21 ਤੋਂ 16:44 ਤੱਕ
  • ਯਮਗੰਧਾ: 11:13 ਤੋਂ 12:35 ਤੱਕ

ਨਕਸ਼ਤਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਤੱਵਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਸਕਾਰਪੀਓ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ 20 ਡਿਗਰੀ ਤੁਲਾ ਤੋਂ 3:20 ਡਿਗਰੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਜੁਪੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸਤਰਾਗਨੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਦਰਾਗਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮਤ ਕਰਤੱਵਾਂ ਕਰਨ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਣ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਰਾਹੁਕਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 6:21 ਵਜੇ ਤੋਂ 6:44 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

