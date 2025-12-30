ETV Bharat / bharat

ਕੀ ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ? ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 274 ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 195 ਹੈ।

TB ELIMINATION INITIATIVE
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ (IANS)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 30, 2025 at 7:36 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

ਗੌਤਮ ਦੇਬਰਾਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 2030 ਤੱਕ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। "ਤਪਦਿਕ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਕੜੇ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 274 ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 195 ਹੈ। ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 432 ਟੀਬੀ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਟੀਬੀ (ਐਨਆਈਆਰਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਦਾ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਬੀ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਬੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ (ਭੇਦਭਾਵ) ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਐੱਚਆਈਵੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਬੀ ਇੱਕ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਥੈਰੇਪੀ (ਪੀਟੀ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁਆਕਸ

ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕੁਆਕਸ ਜਾਂ "ਕਬਾਇਲੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ" 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ (ਕੁਆਕਸ) ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੁਡਾਊ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐਮਏ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਆਰ.ਵੀ. ਅਸ਼ੋਕਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਟੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਖੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।"

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਟੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਸਤੇ, ਮਾੜੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਵਿਭਿੰਨ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੜ੍ਹੀਆਂ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 750 ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅੰਤਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਰਵਾਇਤੀ ਕੁਆਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਚਾਹ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਛੱਡਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿ-ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਅਸਾਮ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ ਟੀਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਚਆਈਵੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬੀਐਮਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿ-ਰੋਗਾਂ ਟੀਬੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੇ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਰੀਜ਼ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰਕ (EDNS) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 21-24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2023 ਵਿੱਚ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਅਤੇ ਐੱਚਆਈਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ 5-7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੈ, ਪਰ ਐੱਚਆਈਵੀ ਇਲਾਜ (ਏਆਰਟੀ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਬੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਂਟੀ-ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਇਲਾਜ (ਏਡੀਟੀ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ 15-17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਐੱਚਆਈਵੀ ਸੰਕਰਮਣ ਦਰ ਉੱਚ ਹੈ, ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਟੀਬੀ ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਕਰਮਣ ਦਰ ਲਗਭਗ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਬੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੋਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਵਰੇਜ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ-ਐੱਚਆਈਵੀ ਪ੍ਰਚਲਨ 9-10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਟੀਬੀ-ਐੱਚਆਈਵੀ ਸੰਕਰਮਣ ਦਰ 1-2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਟੀਬੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਮਾੜੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਂਡਹੈਲਡ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੂ-ਨੈਟ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਜੇ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ (1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ) ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਰਫ 40-50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਕੰਟਰੋਲ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 100-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਗਰਮ ਕੇਸ ਲੱਭਣ (ਏਸੀਐਫ), ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾੜੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਚਰਚਾਂ, ਕਬਾਇਲੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯਤਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਾਟ ਹੈ।

ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ (ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦਾ ਡਰ) ਅਜੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਘਾਟ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਗਭਗ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਿਕਸ਼ੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਬੰਦ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਾਰਨ ਨਿਕਸ਼ੇ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ (ਡੀਬੀਟੀ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਕਸ਼ੇ ਆਈਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸਮਾਨਤਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਸੰਦ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ—ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਸੀਨੀਅਰ ਇਲਾਜ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ

ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਰੋਗ (NCD), ਟੀਬੀ, ਅਤੇ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ (MCH) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ (MCH), ਟੀਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਟੀਬੀ ਮਾਡਿਊਲ ਨੂੰ ਐਨਸੀਡੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ (HWCs) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਕੈਂਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ (IEC ਸਮੱਗਰੀ) ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਇਕੱਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਟੀਬੀ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਲਗਭਗ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 300,000 ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਪਦਿਕ ਖਾਤਮੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NTEP) ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾੜਾ 100,000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਟੀਬੀ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਟੀਬੀ?

ਟੀਬੀ (ਟੀਬੀ) ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਈਕੋਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਟੀਬੀ ਨਾਮਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੀਬੀ ਇੱਕ ਹਵਾ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਖੰਘਦਾ ਜਾਂ ਛਿੱਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ, ਰਾਤ ​​ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ DOTS, ਨਾਲ ਟੀਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

TB CASES IN INDIA
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ
TB CASES IN NORTHEAST
TB ELIMINATION INITIATIVE
TB ELIMINATION INITIATIVE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.